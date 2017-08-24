В столице задержан автохулиган

2017-08-24 13:18 | www.apa.az | 3

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции (УГДП) Управления полиции города Баку (УПГБ) задержали еще одного водителя, не подчинявшегося законным требованиям полиции «остановиться» занимавшегося автохулиганством и тем самым, создавшего угрозу для жизни других участников дорожного движения.

Как сообщили АПА в ведомстве, 23 августа на Внешней кольцевой дороге в Ясамальском районе дорожная полиция отдала приказ остановиться автомобилю марки «ВАЗ-2107» с государственными регистрационным знаком 07-BF-711, за рулем которого находился гражданин Сеймур Ганифаев, в связи с тем, что в конструкцию транспортного средства были внесены изменения.

Однако водитель не подчинился требованиям правоохранителей, вследствие чего сотрудникам дорожной полиции пришлось преследовать данный автомобиль. Несмотря на многочисленные призывы полицейских, водитель демонстративно нарушал общественный порядок, проявил неуважение к общественности, совершил автохулиганство, сопровождающееся различными нарушениями правил дорожного движения.

В результате предпринятых мероприятий автохулигана удалось остановить на территории поселка Локбатан посредством создания искусственной пробки.

Постановлением Ясамальского районного суда С.Ганифаев признан виновным в совершении административных проступков, предусмотренных статьями 342.2.3, 327.3 и 511.1 Кодекса АР об административных проступках. Согласно статье 34.3 упомянутого Кодекса, он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток с ограничением на 1 год права на управление транспортными средствами.