В США разыграли рекордный джекпот в 758 млн долларов

2017-08-24 11:50 | www.oxu.az | 5

В США был разыгран рекордный джекпот лотереи Powerball в 758 млн долларов, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az.

Один выигрышный билет был продан в Массачусетсе, выпала комбинация: 6, 7, 16, 23, 26 и 4.

Отмечается, что вероятность угадать все шесть цифр составляет 1 к 292,2 млн.

Если победитель решит сразу забрать выигрыш наличными, он получит 443,3 млн долларов.

Ранее в США был сорван джекпот в 1,5 млрд долларов, но тогда были проданы три выигрышных билета.

И.Ф.