В США разыграли рекордный джекпот в 758 млн долларов
2017-08-24 11:50 | www.oxu.az | 5
В США был разыгран рекордный джекпот лотереи Powerball в 758 млн долларов, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az.
Один выигрышный билет был продан в Массачусетсе, выпала комбинация: 6, 7, 16, 23, 26 и 4.
Отмечается, что вероятность угадать все шесть цифр составляет 1 к 292,2 млн.
Если победитель решит сразу забрать выигрыш наличными, он получит 443,3 млн долларов.
Ранее в США был сорван джекпот в 1,5 млрд долларов, но тогда были проданы три выигрышных билета.
И.Ф.