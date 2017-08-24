Американский сопредседатель об урегулировании карабахского конфликта

2017-08-24 11:57 | www.oxu.az | 5

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд выходит на пенсию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сопредседатель заявил в ходе круглого стола, проведенного в здании национальной прессы в Вашингтоне. Р.Хогланд рассказал о важных элементах, базирующихся на мадридских принципах для достижения «устойчивого мира» в Карабахе.

В конце Р.Хогланд заявил, что на посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ его сменит Эндрю Шеффер.



Н.О.

