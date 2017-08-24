Назначен новый глава представительства ЕС в Азербайджане

2017-08-24 13:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Кестутис Янкаускас назначен новым главой представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, говорится в сообщении, размещённом на сайте ЕС.

Назначение Янкаускаса на эту должность было объявлено верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

До назначения в Азербайджан Янкаускас возглавлял мониторинговую миссию ЕС в Грузии.



Ранее, должность главы представительства Европейского союза в Азербайджане занимала Малена Мард.



По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана экспортно-импортные операции со странами ЕС за семь месяцев 2017 года составили 3,79 миллиарда долларов, что составляет 36 процентов от общего товарооборота Азербайджана.

В настоящее время в стране действует свыше 1300 европейских компаний.

До сегодняшнего дня Азербайджан подписал с 23 странами ЕС соглашения об избежании двойного налогообложения, с 17 странами - соглашения о поощрении и защите инвестиций. С 13 странами действуют межправительственные комиссии, кроме того, уже подписаны соглашения о стратегическом партнерстве с семью странами ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова)