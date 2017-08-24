Пожарные Азербайджана потушили в Грузии пожар на большом участке

2017-08-24 13:22 | www.apa.az | 6

Как сообщает местное бюро АПА, пожарные Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана потушили пожар на территории площадью 20 га. В настоящее время пожарные МЧС принимают участие в тушении пожара в четырех точках.

Отметим, на основании обращения правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.