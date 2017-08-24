SOCAR передала Грузии 65 тонн топлива

2017-08-24 12:12 | www.oxu.az | 3

Дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR Georgia Petroleum для борьбы с пожаром в заповеднике Боржоми-Харагулск поставила в Грузию 65 тонн топлива.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на борьбу со стихийным бедствием SOCAR Georgia Petroleum выделила 45 тонн авиационного топлива, 10 тонн бензина и 10 тонн дизельного топлива. SOCAR Georgia Petroleum в будущем примет участие в восстановлении лесов, уничтоженных в результате пожара.

Отметим, что лесные пожары в Грузии начались во второй половине дня 20 августа. На основании обращения правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы и экипаж из 6 человек.

Э.А.

