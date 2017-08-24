Национальную авиакомпанию Узбекистана возглавил бывший вице-премьер Розукулов

2017-08-24 13:24 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Улугбек Розукулов – бывший вице-премьер, председатель правления АО «Узавтосаноат» - назначен генеральным директором национальной авиакомпании (НАК) «Узбекистон хаво йуллари», сообщили Trend в руководстве компании в четверг.

Как сообщалось, накануне Улугбек Розукулов указом президента был освобожден от должности заместителя премьер-министра республики и руководителя компании "Узавтосаноат", в связи с переходом на другую работу.

С 2002 года по настоящее время НАК "Узбекистон хаво йуллари" возглавлял Валерий Тян.

По словам собеседника агентства, накануне премьер-министр Абдулла Арипов представил коллективу нового главу — Улугбека Розукулова. Снятый с этой должности Валерий Тян с почетом отправлен на заслуженный отдых, однако продолжит свою работу сенатора в верхней палате узбекского парламента.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» - монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству.

Авиапарк узбекской авиакомпании в настоящее время насчитывает 31 самолет западного производства. В том числе 13 пассажирских самолетов Boeing, 13 аэробусов (три А-310 и десять А-320-200), три среднемагистральных RJ-85 и два грузовых самолета Boeing-767-300BCF.

Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 22 города стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 24 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях. По данным «Узбекистон хаво йуллари», в этом году были открыты рейсы в Лахор (Пакистан) и Душанбе (Таджикистан).

В 2016 году авиакомпания уменьшила перевозку пассажиров на четыре процента по сравнению с 2015 годом - до 2,471 миллиона человек. Объем грузовых перевозок увеличился на 4,8 процента - до 43,8 тысячи тонн.

(Автор: Демир Азизов)