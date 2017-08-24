Футболистов "Карабаха" встретили в Баку как героев (ФОТО)

2017-08-24 13:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня утром футболисты "Карабаха" вернулись в Баку, где их встретили как героев. Впервые азербайджанский клуб вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Это историческое событие вся страна начала отмечать с ночи, когда улицы городов превратились в один большой праздник! Сигналы автомобилей, радостные возгласы, национальные флаги и патриотические песни в унисон вновь продемонстрировали единство нашего народа. Сегодня в стране настоящее торжество, и оно продолжится серией матчей в Лиге чемпионов. Успехов, Карабах! Спасибо всем, кто все эти годы шел к грандиозному успеху во главе с главным тренером Гурбаном Гурбановым!

Напомним, агдамцы проиграли в ответном матче раунда плей-офф ЛЧ датскому «Копенгагену» со счетом 1:2 (первая игра – 1:0), но благодаря правилу выездного гола впервые вышли в групповую стадию Лиги чемпионов!

(Автор: Вугар Иманов)