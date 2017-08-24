Ровнаг Абдуллаев о «Карабахе»: Это первые страницы большой истории

2017-08-24 12:20 | www.oxu.az | 5

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев поздравил азербайджанский «Карабах» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов по футболу, передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com.

«Очень рады, что стали свидетелями этого исторического успеха «Карабаха». Это достижение – первые страницы большой истории, которая пишется в азербайджанском футболе.

«Карабах» терпеливо и шаг за шагом двигался к успеху и, наконец, сумел порадовать всех тем, что желал каждый из нас. Я поздравляю руководство, тренеров, административный состав, футболистов ФК «Карабах» и, разумеется, болельщиков, которые не жалели сил, поддерживали и верили в команду во всех матчах. От имени азербайджанской футбольной общественности желаю успехов «Карабаху» в групповой стадии Лиги чемпионов», - заявил Абдуллаев.

Э.А.

