Принятым по конкурсу учителям повысят зарплату

2017-08-24 12:27 | www.oxu.az | 3

«Учителям, принятым на работу в этом году путем конкурса, зарплата будет выдаваться с надбавкой».

Как передает Oxu.Az, об этом Lent.az заявил заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, почти 5000 учителей, принятых на работу в этом году путем конкурса, с января 2018 года будут получать заработную плату по новым правилам. Их заработная плата в среднем вырастет на 30-40%.

А.Г.