В Агсу жестоко убит отец пятерых детей – ОБНОВЛЕНО

2017-08-24 12:34 | www.oxu.az | 4

Стали известны подробности жестокого убийства в Агсуинском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в селе Гедели Халида Шамиева 1976 г.р. вместе с сыном Зейналом Шамиевым 2000 г.р. зарубила топором своего мужа Шамхала Шамиева 1970 г.р.

Убитый Ш.Шамиев имел судимость. Полгода назад он вышел из тюрьмы, где отбывал срок за незаконное хранение оружия.

По словам жителей села, жена Ш.Шамиева сообщила в полицию о том, что ее муж незаконно хранит оружие, и дала показания на суде. Между супругами, у которых было пять детей – 3 девочки и два мальчика, часто происходили споры. Вчера ночью между ними вновь вспыхнул конфликт, который завершился убийством.

Отметим, что после убийства мать и сын добровольно сдались полиции и сознались в содеянном.

Расследование по факту продолжается.

09:54

В Агсуинском районе произошло убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в селе Гедели женщина связала мужа по рукам и ногам и нанесла ему ранения топором. Сообщается, что ей помог сын.

В результате мужчина скончался от полученных травм.

В настоящее время на месте находятся сотрудники правоохранительных органов.

Э.А.

