Синоптики обещают спокойную погоду

2017-08-24 12:40 | www.oxu.az | 2

В пятницу, 25 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть переменчивый северо-западный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 45-50%.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане - 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако днем в некоторых местах Большого Кавказа возможны грозы и дожди. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 34-39, в горах ночью - 13-18, днем - 25-30 градусов тепла.