Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Италии (ФОТО) (версия 2)

2017-08-24 13:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты нового чрезвычайного и полномочного посла Италии Аугусто Массари.

Посол Аугусто Массари обошел строй почетного караула.

Аугусто Массари вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев, отметив успешное развитие связей между Азербайджаном и Италией, сказал, что две страны являются партнерами во многих направлениях, в частности, в политической, экономической, энергетической и других сферах.

Президент Ильхам Алиев отметил, что принятое между двумя странами в 2014 году в Риме Совместное заявление о стратегическом партнерстве отражает уровень связей, оценил это, как показатель самого высокого уровня сотрудничества.

Тем не менее, глава государства отметил наличие ряд возможностей для еще большего расширения партнерских связей в различных сферах.

Отметив высокий уровень политических связей, Президент Ильхам Алиев сказал, что работы по проекту «Южный газовый коридор» также успешно продолжаются.

Глава государства отметил важность сохранения баланса в сотрудничестве, а также диверсификации экономических связей для еще большего увеличения товарооборота, подчеркнув важность достижения этого не только путем увеличения обеспечения нефтью, но и за счет еще большего развития торговых связей.

Глава государства сказал, что в Азербайджане действуют многочисленные итальянские компании в различных отраслях, отметил наличие в стране хороших возможностей для увеличения количества инвестиционных компаний, что может способствовать росту объема экспортируемых товаров в обоих направлениях.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Отметив высокий уровень двусторонних связей между Италией и Азербайджаном, посол Аугусто Массари сказал, что он уже почувствовал это за несколько дней пребывания в стране, а также подчеркнул, что увидел здесь много итальянцев и итальянских брендов.

Аугусто Массари также отметил, что существующая в Азербайджане атмосфера стабильности, религиозной толерантности и мультикультурализма создает хорошие возможности для сотрудничества двух стран.

Посол отметил, что расширение связей с Азербайджаном, на основе принятого в 2014 году в Риме Совместного заявления о стратегическом партнерстве, имеет важное значение для правительства Италии, и он приложит все усилия для еще большего укрепления сотрудничества в различных направлениях.

На встрече была отмечена важность поддержки Италией переговоров между Азербайджаном и ЕС по Соглашению о партнерстве.

Во время беседы был отмечен высокий потенциал для еще большего развития связей между двумя странами в таких сферах, как экономика, космическая промышленность, инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, торговля, образование, культура, здравоохранение и другие.