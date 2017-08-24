В Луганске азербайджанец подорвался на мине

2017-08-24 13:54 | www.apa.az | 2

В Луганской области Украины погиб азербайджанец-пастух.

Как сообщили АПА в Конгрессе азербайджанцев Луганской области, в поселке Анновка Брянковского района области уроженец Кяльбаджарского района Азербайджана Гасанов Намиг Залимхан оглу подорвался на мине, когда пас овец. Взрыв также уничтожил большое количество овец.

Останки тела гражданина Украины Н. Гасанова были захоронены в послке Анновка.

Напомним, Брянковский район находится под контролем сепаратистской «Луганской Народной Республики».