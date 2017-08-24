Посольство США в Азербайджане поздравило «Карабах»

2017-08-24 14:41 | www.apa.az | 2

Посольство США в Азербайджане поздравило футбольный клуб «Карабах» с выходом в групповой этап Лиги Чемпионов.

Как сообщает АПА, об этом говорится в сообщении на странице посольства в «Facebook».

«Это большое достижение. Посольство США желает успехов «Карабаху» в следующих играх», - говорится в сообщении.

Напомним, по итогам двух матчей с командой «Копенгаген» из Дании «Карабах» вышел в групповой этап Лиги Чемпионов. Первая игра в Баку завершилась победой «Карабаха» 1:0. Ответный матч в Дании же завершился победой «Копенгагена» 2:1.