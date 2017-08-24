Россия задействует в учениях «Запад-2017» 100 тыс. военнослужащих
2017-08-24 15:05 | www.apa.az | 2
Россия планирует предпринять шаги в ответ на размещение в прошлом году военнослужащих НАТО на востоке Европы.
Как сообщает АПА со ссылкой на The Guardian, на фоне напряженности в отношениях с Западом и НАТО Москва готовится провести самые масштабные учения с момента окончания холодной войны.
В учениях под кодовым названием «Запад-2017», которые пройдут 14-20 августа, примут участие до 100 тысяч военных.
Военнослужащие будут задействованы в учениях на трех различных позициях.
«Запад-2017» пройдет на территории Беларуси, а также Калининградской области и других регионов России. Российские военные уже прибыли в Беларусь.
В беседе с The Guardian полномочные представители НАТО отказались от комментариев, однако отметили, что будут внимательно отслеживать учения.
Отметим, контакты между НАТО и РФ были приостановлены после размещения в прошлом году некоторыми членами альянса военнослужащих у российских границ.
В ответ на отправку США военнослужащих к российской границе, Россия разместила в Калининграде ракетные комплексы С-400 и «Искандер». Кроме того, Москва усилила военную группировку на границе с Польшей.
За последний год Североатлантический альянс провел серию военных учений в Румынии, Эстонии, Польше и Грузии.