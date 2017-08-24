Путину доверяют больше половины россиян

2017-08-24 12:46 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин занял первое место по уровню доверия среди политиков у россиян.

Как передает Oxu.Az, это следует из результатов опроса, проведенного сотрудниками «Левада-центра».

Сообщается, что о доверии действующему президенту заявили 58% опрошенных. Второе место занял министр обороны России Сергей Шойгу, третье — министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также отмечается, что деятельность Путина на посту президента положительно оценили 83% граждан страны, в то время как о недовольстве заявили 15%. Положительную оценку работе премьер-министра России Дмитрия Медведева дали 48% опрошенных, отрицательно о его деятельности отозвались 51% респондентов.

Опрос проводился среди 1600 человек в 137 населенных пунктах России 18–22 августа.

Н.О.