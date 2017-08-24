Для боя Макгрегора и Мейвезера изготовили специальный пояс с 3360 бриллиантами

2017-08-24 12:53 | www.oxu.az | 2

Всемирный боксёрский совет (WBC) изготовил специальную почётную награду, которую получит победитель поединка между американским боксёром Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, передает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.

Как сообщил официальный сайт организации, на изготовление «денежного пояса» пошло полтора килограмма 24-каратного золота, а также 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов. Ремень выполнен из крокодиловой кожи и покрашен в изумрудный цвет.

Это не первый случай, когда к бою с участием Флойда Мейвезера готовится специальная награда. Так, после выигранного поединка против филиппинца Мэнни Пакьяо американец получил так называемый «изумрудный пояс» стоимостью 1 миллион долларов.

И.Ф.