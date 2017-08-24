Президент Ильхам Алиев ознакомился с новопостроенным пограничным сторожевым судном типа “Туфан” (ФОТО) (версия 2)

2017-08-24 15:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в Центре строительства и ремонта судов береговой охраны Государственной пограничной службы ознакомился с новопостроенным пограничным сторожевым судном типа "Туфан" и принял участие в закладке нового пограничного сторожевого судна типа "Туфан".

Начальник Государственной пограничной службы, командующий пограничными войсками Эльчин Гулиев проинформировал Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о проделанной в Центре строительства и ремонта судов работе. Было отмечено, что до сих пор в Центре строительства и ремонта судов береговой охраны Государственной пограничной службы было построено шесть сторожевых пограничных кораблей типа "Шахдаг" и четыре типа "Туфан".

Глава государства заложил очередной пограничный сторожевой корабль типа "Туфан".

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о новой боевой технике специального назначения, вооружении и боеприпасах Государственной пограничной службы.

Затем Президент Ильхам Алиев подробно ознакомился с пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан".