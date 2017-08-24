Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинцев

2017-08-24 15:21 | www.apa.az | 3

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 10 тысяч украинцев.

Как сообщает АПА со ссылкой на ««Интерфакс-Украина», об этом он сказал, выступая на военном параде, посвященном Дню независимости страны.

«В целом более 10 тысяч украинских жизней на совести агрессора. Вовек не забудем и не простим никогда никому», - заявил Порошенко.

Он добавил, что Киев готов дать «жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление». «Но все-таки мы исходим из приоритетности мирного, дипломатического, политико-правового пути возвращения Донбасса и Крыма», - отметил глава государства.

Напомним, 21 августа бывший президент Украины Виктор Ющенко выразил мнение, что вооруженный конфликт в Донбассе начался из-за того, что жители региона крайне слабо ощущают свою связь с украинской историей и культурой. «Эта территория - самое слабое звено нашего национального единства», - сказал он, добавив, что жители Донбасса говорят на русском языке, ходят в русскую церковь, читают российские газеты, ходят в русский театр, смотрят российское телевидение. «Это готовый «русский мир»», - заключил Ющенко.