Появились подробности смерти военнослужащего ВС Армении Андраника Мкртчяна

2017-08-24 13:00 | www.oxu.az | 2

Накануне, 20 августа, на территории одной из воинских частей Минобороны Армении было найдено тело военнослужащего Андраника Арменовича Мкртчяна (1991г.р., военный комиссариат Апарана) с огнестрельным ранением в челюсть. Для выяснения всех обстоятельств происшествия проводится следствие.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент, вызвавший большой резонанс в обществе, на самом деле был самоубийством.

По версии пользователей социальных сетей Армении, причиной большого ажиотажа стало то, что это событие произошло на почве сексуальной эксплуатации и гомосексуализма. Во время следствия всплыли много подробностей случившегося.

По факту самоубийства Андраника Мкртчяна, который из-за кражи был переведен из военной части под Ереваном в одну из военных частей в Мегри, начало уголовное дело по статье доведение до самоубийства.

В разъяснении главного следователя следственного управления по особым делам главного управления по военным расследованиям Следственного Комитета Армении Г. Хачатряна говорится:

«Во время расследования выяснилось, что проходящий службу в Канакерде и известный как «Андо» Андраник Мкртичян и другие военнослужащие периодически принуждали к сексуальной близости молодых военнослужащих, проходящих службу в этой военной части. Вследствие кражи, по инициативе командования военной части, он был направлен в Мегри для продолжения военной службы. Родители молодых военнослужащих, подвергнутых сексуальной эксплуатации, решили отомстить «Андо». Проследив за ним, они его схватили и изнасиловали. Не выдержав этого, А. Мкртичян решил покончить с собой».

Следствию также стало известно, что «Андо» насиловал молодых военнослужащих на постах в оккупированном Кельбаджарском районе. Сообщается, что многие из молодых военнослужащих, проходящих службу на постах, подверглись сексуальному давлению со стороны А. Мкртчяна. Несмотря на то, что большинство из них отрицает факт сексуальной эксплуатации, при условии анонимности и поддержке родителей некоторые из них согласились на сотрудничество со следствием. По предварительной версии, сообщалось, что А. Мкртчян был убит в результате неуставных отношений, но потом выяснилось, что А. Мкртчян покончил с собой, приставив автомат, которым он пользовался к подбородку. Начато уголовное дело, идет следствие.

И.Ф.