Азербайджанскому актеру сломали челюсть

2017-08-24 13:07 | www.oxu.az | 2

Актеру Бакинского муниципального театра, главному герою многих сериалов Эльхану Рзе сломали челюсть.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на yenicag.az, актер попытался разнять участников массовой драки, а в результате пострадал сам.

Брат актера Тогрул рассказал, что инцидент произошел 4 дня назад: «Ночью в Сумгайыте он попытался разнять дерущихся на улице людей. Кто-то ударил его и сломал челюсть. Друг сразу доставил его в больницу, где провели срочную операцию. Операция длилась 3 часа и прошла очень тяжело. Он очень поздно очнулся от наркоза. Сейчас чувствует себя относительно хорошо».

По словам Тогрула, врачи запретили Эльхану разговаривать некоторое время: «Эльхан передвигается, но некоторое время не сможет разговаривать. Слава Богу, все хорошо окончилось».

Также у брата удалось выяснить, что Эльхан Рза не стал подавать заявление в полицию: «На самом деле это дело не имело никакого отношения к моему брату, просто он хотел кому-то помочь».