Греция назначила нового посла в Азербайджане
2017-08-24 15:23 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Греция назначила нового посла в Азербайджане. Им стал опытный дипломат Николаос Канеллос (Nicolaos D. Kanellos), сообщили в четверг Trend в посольстве Греции в Азербайджане.
До назначения в Азербайджан Канеллос возглавлял дипломатическую миссию Греции во Вьетнаме.
Канеллос начал дипломатическую службу в 1981 году, работал в МИД Греции, затем в дипмиссиях страны в ряде европейских государств.
В ранге чрезвычайного и полномочного посла Греции возглавлял дипмиссии своей страны в Словакии и Вьетнаме.
Канеллос сменит посла Греции в Азербайджане Димитриоса Цоунгаса, миссия которого завершилась в июле.
(Автор: Себа Агаева)