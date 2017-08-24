Греция назначила нового посла в Азербайджане

2017-08-24 15:23 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Греция назначила нового посла в Азербайджане. Им стал опытный дипломат Николаос Канеллос (Nicolaos D. Kanellos), сообщили в четверг Trend в посольстве Греции в Азербайджане.

До назначения в Азербайджан Канеллос возглавлял дипломатическую миссию Греции во Вьетнаме.

Канеллос начал дипломатическую службу в 1981 году, работал в МИД Греции, затем в дипмиссиях страны в ряде европейских государств.

В ранге чрезвычайного и полномочного посла Греции возглавлял дипмиссии своей страны в Словакии и Вьетнаме.

Канеллос сменит посла Греции в Азербайджане Димитриоса Цоунгаса, миссия которого завершилась в июле.

(Автор: Себа Агаева)