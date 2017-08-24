Более 20 человек отравились на свадьбе в Дагестане, 13 госпитализированы

2017-08-24 15:23 | www.trend.az | 5

Более 20 человек обратились за медицинской помощью после посещения свадьбы в Махачкале, 13 из них госпитализированы, сообщил представитель Роспотребнадзора по региону, передает РИА Новости

"Во вторник за медицинской помощью после посещения свадьбы в банкетном зале "Розовый фламинго" в Махачкале обратились 21 человек, из них 13 были госпитализированы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщает официальный сайт Роспотребнадзора по Дагестану, все пострадавшие при обращении в медицинское учреждения жаловались на многократную рвоту, тошноту, слабость, повышение температуры. По предварительным данным эпидемиологического расследования установлено, что все заболевшие 22 августа находились на свадьбе в банкетном зале "Розовый Фламинго" и употребляли блюда из курицы.

"На пищеблоке банкетного зала выявлены грубые нарушения требований к приему, хранению, соблюдению условий хранения, технологии изготовления продукции. К приготовлению пищи допускаются лица без медицинского обследования и медкнижек, отсутствует производственный контроль, не проводятся мероприятия по дезинфекции и дератизации", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор Дагестана передал материалы на временный запрет деятельности банкетного зала в суд, материалы для возбуждения уголовного дела направлены в прокуратуру РД.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.