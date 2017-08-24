Глава Пентагона: «США не принимают и никогда не примут аннексию Крыма»

2017-08-24 15:28 | www.apa.az | 3

«Соединенные Штаты Америки никогда не примут аннексию Крыма Российской Федерацией».

Как сообщает АПА со ссылкой на «РБК-Украина», об этом на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Соединенные Штаты стоят рядом с Украиной. Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма».

Он также добавил, что американская сторона поддерживает территориальную целостность Украины: «США и их союзники будут оказывать давление на Россию, чтобы она выполняла минские соглашения».

П. Порошенко сказал, что на встрече были обсуждены меры по противодействию России: «На сегодняшних переговорах мы, безусловно, рассматривали вопрос о противодействии агрессии РФ против Украины - это ключевой вопрос».