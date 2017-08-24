В России разрастается дело об убийстве чемпиона мира

2017-08-24 13:16 | www.oxu.az | 4

На сотрудников Росгвардии завели дело о халатности в рамках расследования убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в ходе драки в Хабаровске.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Следственном комитете.

Под подозрение попали два сотрудника экипажа группы задержания управления вневедомственной охраны.

По данным следствия, утром 20 августа охранник торгового центра в центре Хабаровска, увидев массовое скопление агрессивно настроенных людей на улице возле здания, нажал тревожную кнопку. На вызов приехали два дежурных вневедомственной охраны. На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

«Являясь очевидцами, как один из них 25-летний Анар Аллахверанов нанес множественный удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что их бездействие позволило Анару Алияру оглы Аллахверанову продолжить агрессивные действия в отношении Драчева. В результате между ними произошла еще одна драка, в ходе которой Аллахверанов несколько раз ударил пауэрлифтеру, после чего тот скончался.

Н.О.