Cостоится внеочередное общее собрание акционеров ВТБ (Азербайджан)

2017-08-24 15:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - 21 сентября 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан), сообщает банк в четверг.

Собрание пройдет в 11:00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним предприятием Банка ВТБ (ПАО). Акционеры Банка ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и AtaHolding. Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.