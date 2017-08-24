Министр обороны США: «Мы рассматриваем вопрос предоставления оружия Украине»

2017-08-24 15:42 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на украинские сайты, по словам министра рекомендации по данному вопросу будут представлены по итогам визита: «Если говорить об оборонительном летальном оружии, мы рассматриваем этот вопрос. Я сейчас вернусь к себе, и, исходя из того, что я увидел и что я узнал, я буду, конечно же, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать осуществить».

Он также сообщил, что США уже утвердили поставку военной техники на $175 млн.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины: «Я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждением я как президент Украины доволен».

Отметим, министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости поставки в страну противотанковых и противовоздушных систем обороны.