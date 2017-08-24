Президент: Азербайджан и Италия являются партнерами во многих сферах

2017-08-24 13:17 | www.oxu.az | 4

В четверг, 24 августа, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в нашей стране Аугусто Массари.

Как передает Oxu.Az, затем состоялась беседа главы государства с послом.

Подчеркнув, что связи между Азербайджаном и Италией успешно развиваются, президент отметил, что страны являются партнерами во многих сферах, в частности политической, экономической, энергетической и др.

Глава государства отметил, что принятая в 2014 году в Риме Совместная декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами отражает уровень наших связей. Эта декларация оценивается как показатель сотрудничества на самом высоком уровне. Наряду с этим, глава государства отметил, что для еще большего развития партнерских связей в разных сферах имеются широкие возможности.



Отметив, что политические связи между Азербайджаном и Италией находятся на высоком уровне, президент сообщил об успешном продолжении работ по проекту «Южный газовый коридор».