Заместитель командира полка ППС полиции Еревана получил ножевые ранения

2017-08-24 16:35 | www.apa.az | 3

Заместитель командира полка Патрульно-постовой службы управления полиции по городу Ереван, майор полиции Акоп Мкртчян получил ножевые ранения. Инцидент произошел в ночь на 24 августа.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», в больницу Масиса Мкртчяна доставил его брат. Выяснилось, что майор находится в крайне тяжелом состоянии. Была проведена операция, которая продлилась несколько часов. Врачи удалили селезенку и прооперировали легкое раненого полицейского.

Согласно источнику, ЧП имело место в Норагавите, где произошла ссора. Мкртчян попытался ее предотвратить и именно в это время получил ножевые ранения.

Отметим, что Мкртчян недавно был назначен на эту должность. До этого данную должность занимал Артур Ваноян, который был убит во время захвата полка ППС полиции Армении членами группы «Сасна црер».