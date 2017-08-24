В Одессе разбили бюст маршалу Жукову

2017-08-24 13:30 | www.oxu.az | 2

Неизвестные в ночь на четверг разбили бюст маршалу Жукову в Одессе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили РИА Новости в полиции Одесской области Украины.

О происшествии сообщили очевидцы. Они рассказали полиции о машине, на которой якобы увозили часть памятника. Этот автомобиль был позже найден в центре города, но каких-либо кусков бюста найдено не было.

Возбуждено уголовное дело.

Это не первый подобный случай. В июне украинское агентство УНН сообщало, что неизвестные демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову, которая была установлена на одноименном проспекте в Одессе.

Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.