Визовый центр о причинах приостановки выдачи венгерских виз в Азербайджане

2017-08-24 13:36 | www.oxu.az | 2

Приостановка выдачи венгерских виз в Азербайджане cвязана с техническими проблемами.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщили в компании BLS International, которая занимается приемом документов для получения венгерских виз в Баку.

«Мы подчиняемся консульскому отделу посольства, но и нам не сообщают конкретных причин», - сказал представитель компании.

В BLS International сообщили, что прием документов приостановлен с 21 августа и пока не известно, когда он будет возобновлен.

Напомним, накануне посольство Венгрии в Азербайджане сообщило, что консульский отдел по причине форс-мажора приостанавливает прием документов на получение визы.

«Желающие получить долгосрочную шенгенскую визу (типа D) могут обращаться в посольство Венгрии в Грузии. На данный момент посольство занято рассмотрением обращений, поступивших до форс-мажорной ситуации. Информация о ситуации, сложившейся в связи с консульством, периодически обновляется на сайте посольства (baku.mfa.gov.hu). После восстановления деятельности консульского отдела, желающие могут вновь обратиться для получения визы», - говорится в сообщении посольства.