Израиль не потерпит попыток Ирана создать в Сирии морские и авиабазы – министр обороны

2017-08-24 15:49 | www.trend.az | 3

Израиль не будет мириться с попытками Ирана по созданию в Сирии морских и авиационных военных баз, заявил в четверг министр обороны Израиля Авигдор Либерман, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу возглавляемой им партии "Наш дом - Израиль (НДИ).

"Речь идет о появлении в Сирии иранских морских и авиационных военных баз, о создании шиитских вооруженных формирований, в которые будут входить тысячи наемников, о производстве на территории Ливана высокоточного современного оружия, - отметил министр. - Государство Израиль не будет мириться с подобными попытками и ограничиваться ролью стороннего наблюдателя".

В среду премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил израильским журналистам после переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, что Тель-Авив не будет безучастно наблюдать за усилением Ирана в Сирии, а будет действовать там, где потребуется в соответствии со своими "красными линиями".