В центре Киева у здания Кабинета министров прогремел взрыв

2017-08-24 16:42 | www.apa.az | 3

Неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в центре Киева в день празднования независимости Украины.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники», - говорится в сообщении на сайте полиции города.

В качестве основной версии взрыва правоохранители рассматривают хулиганство, заявили в Службе безопасности Украины.

По предварительным данным, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом Динамо и зданием Кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники.