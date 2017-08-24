В центре Киева у здания Кабинета министров прогремел взрыв
2017-08-24 16:42 | www.apa.az | 3
Неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в центре Киева в день празднования независимости Украины.
Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
«В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники», - говорится в сообщении на сайте полиции города.
В качестве основной версии взрыва правоохранители рассматривают хулиганство, заявили в Службе безопасности Украины.
По предварительным данным, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом Динамо и зданием Кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники.