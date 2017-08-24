Baktelecom запустил сервис «Безопасный интернет»

2017-08-24 16:44 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, речь идет о сервисе фильтрации нежелательного интернет-контента, что позволит оградить пользователей от влияния нежелательных сайтов, ограничивая доступ к определенному цифровому контенту (веб-страницы, содержащие азартные игры, информацию, пропагандирующую употребление спиртных напитков и наркотиков, и т.д.). Услуга обеспечит безопасность детей и подрастающего поколения от негативного влияния интернет-сайтов, от вирусов, фишинга и атак злоумышленников.

Подключиться к сервису «Безопасный интернет» можно посредством «персонального кабинета» на странице www.baktelecom.az, либо через телекоммуникационные узлы оператора в центрах Şəbəkə. Пользователь может самостоятельно создать «черный список» и включить туда контент, который он считает негативным. Пользователь вправе в любое время деактивировать сервис по своему усмотрению. Дополнительную информацию можно получить по номеру службы поддержки – 155.