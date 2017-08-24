СМИ: Принц Гарри сделал предложение своей возлюбленной – ВИДЕО
2017-08-24 13:41 | www.oxu.az | 2
Самый завидный жених Великобритании все-таки идет под венец, передает Oxu.Az со ссылкой на РенТв.
Принц Гарри - наследник британской короны, сделал предложение актрисе Меган Маркл, и она, согласилась.
По словам журналистов, все решило романтическое путешествие влюбленных в Африку. Хотя подтверждения из Кенсингтонского дворца пока не последовало, в прессе предполагают, что официально пара объявит о помолвке в декабре.
Впрочем, фанатки Гарри пока не теряют надежды. У принца уже были долгие отношения с Челси Дэви, два года он встречался с Крессидой Бонас, но - ни одной, ни другой так и не удалось заставить его попрощаться со статусом холостяка.
Н.О.