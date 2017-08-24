Минналогов внесло изменения в постановление по НДС

2017-08-24 13:46 | www.oxu.az | 2

Министерство налогов Азербайджана внесло изменения в постановление «Об определении административных регламентов по электронным услугам, оказываемым министерством налогов Азербайджанской Республики».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, соответствующий документ подписал министр налогов Фазиль Мамедов.

Эти услуги включают постановление на налоговый учет в электронной форме хозяйственного субъекта (объекта) налогоплательщиков и предоставление справки в связи с этим.

Согласно изменениям, во время оказания электронной услуги будет вестись контроль за регистрацией в целях НДС налогоплательщиком. Также в онлайн-режиме посредством программного обеспечения министерства налогов будет контролироваться сумма оборота, облагаемая НДС за последние 12 календарных месяцев. Сейчас эта сумма составляет 100 тыс. манатов, а ранее она была равна 60 тыс. манатов.