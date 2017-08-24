Оператор связи Баку запустил сервис "безопасный интернет"

2017-08-24 16:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сервис "безопасный интернет" стал доступен пользователям государственного интернет-провайдера BakinterNet ООО "Бакинская телефонная связь", говорится в четверг в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Речь идет о предоставлении пользователям сервиса фильтрации нежелательного интернет-контента, что позволит оградить подрастающее поколение от влияния нежелательных сайтов, ограничивая доступ к определенному цифровому контенту (веб-страницы, содержащие информацию для взрослых, азартные игры, нецензурную лексику, информацию, пропагандирующую насилие и т.д.). Пользователям будет предоставлен доступ лишь к проверенным интернет-сайтам, которые прошли фильтрацию и несут исключительно полезную информацию.

Услуга не ограничивается лишь обеспечением безопасности детей и подрастающего поколения от негативного влияния глобальной сети, но и предусматривает обеспечение безопасности от вирусов, фишинга и атак злоумышленников.

Подключиться к сервису "безопасный интернет" можно посредством "персонального кабинета" на странице baktelecom.az либо через телекоммуникационные узлы оператора в центрах "Şəbəkə" почтового оператора Azerpoct. Пользователь может самостоятельно создать "черный список" и включить туда контент, который он считает негативным. Пользователь вправе в любое время деактивировать сервис по своему усмотрению. Дополнительную информацию можно получить по номеру службы поддержки – 155.

В настоящее время сервис контентной фильтрации доступен для пользователей государственного интернет-провайдера AztelekomNet и продвигается под названием "SAF - безопасный интернет".

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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