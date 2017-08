Забавные монсики - семинар Виктории Шиманской в YARAT (ВИДЕО, ФОТО)

2017-08-24 16:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT прошел семинар "Академии монсиков", организованный при содействии культурно-образовательного центра для детей и их родителей DASSEL, сообщает Trend Life. Семинар под названием "Правильное и гармоничное развитие ребенка, обучение социальной активизации и эмоциональной стабильности" провела известный российский психолог, автор проекта "Академия монсиков" Виктория Шиманская.

Виктория Шиманская - руководитель направления исследований Эмоционального Интеллекта Академии Современного Обучения «ВОЗРОЖДЕНИЕ» и RCB&B, психолог, бизнес - эксперт. Ведущий российский эксперт по развитию Эмоционального Интеллекта и WOW-эффектам, автор методики типологизации эмоционального интеллекта и курса «Эмоциональный интеллект в маркетинге» в бизнес-школе РАНХиГС при Президенте РФ. Партнер лаборатории EQ-factor, член Экспертного Совета СОМАР, член Экспертного Совета Top Class Business Club. Создатель первой российской методики по системному развитию эмоционального интеллекта и социализации детей и родителей «Академия монсиков». Мать двоих детей.

Семинар был проведен для родителей, которые хотят помочь ребенку учиться, поддерживать его мотивацию к учебе и своему развитию в целом, не лишая возможности принимать самостоятельные решения. В ходе семинара родители узнали как выстроить доверительные отношения с ребенком, научиться конструктивно разрешать конфликты и воспитать счастливого человека, которому интересно жить. Виктория Шиманская, предлагает развивающую методику познания мира через познание собственных чувств и эмоций. Она утверждает, что гармония со своими эмоциями и есть ключ к обретению счастья.

Ведь эмоции являются неотъемлемой частью нашей жизни. Именно они влияют на наше восприятие этого мира, на наше отношение к тем или иным событиям. Поэтому так важно научиться понимать свои эмоции и, конечно, управлять ими. За это и отвечает эмоциональный интеллект – способность распознавать и управлять своими эмоциями, понимать чувства и мотивацию других людей для эффективного взаимодействия с окружающим миром. Когда эмоции друзья, а не враги, жизнь становится проще, успешнее, а главное – счастливее!

И в этом на помощь детям спешат симпатичные монсики, созданные Викторией Шиманской, и олицетворяющие разные эмоции - от положительных (радости, вдохновения и интереса) до отрицательных (таких, к примеру, как страх, грусть или гнев). Погружение в сказку о мире эмоций и увлекательных приключениях монсиков происходит через игры и задания, в ходе которых читатели вместе с героями учатся понимать свои эмоции. Для этого им на помощь приходят все пять чувств - слух, обоняние, вкус, зрение, осязание.

Монсики через игры и упражнения понятно объясняют малышу, какую важную роль в его жизни играют самые разные эмоции, помогают и учат дружбе со всеми переживаниями. Также это методика развития эмоционального интеллекта (EQ) у детей от 3 лет.

Каждый раз, проживая и принимая в себе ту или иную эмоцию, ребенок не только развивается интеллектуально и творчески, но и повышает уровень своего EQ.

Чем выше уровень эмоционального интеллекта человека, утверждает автор методики, тем лучше он понимает собственные эмоции, тем увереннее реагирует на любые события и лучше понимает окружающих. Дети вырастают в уверенных в себе счастливых взрослых, способных к эмпатии, легко находят себя в любом коллективе и заводят друзей, им проще дается учеба, отношения с родителями.

(Автор: Вугар Иманов)