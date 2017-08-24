В Киеве по случаю Дня независимости прошел парад с участием военных НАТО

2017-08-24 16:45 | www.apa.az | 3

На Крещатике прошел военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, к проведению парада привлекли 4,5 тысячи украинских военных. В торжествах наряду с украинскими военными впервые представлены расчеты стран-членов НАТО. В этом году, в отличие от прошлогоднего парада, в мероприятии не участвует военная техника.

В ложе для официальных лиц на Майдане Незалежности за парадом следили Петр Порошенко и другие украинские политики. Гостями мероприятия стали глава Пентагона Джеймс Мэттис и министры обороны Литвы, Латвии, Польши, Черногории, Эстонии, Грузии, Молдавии, а также замминистра обороны Великобритании.

После парада прошли переговоры Мэттиса с Порошенко. Стороны обсудили возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН.

Также глава Пентагона заверил Порошенко, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия, свои рекомендации руководству страны он представит по итогам визита.

В свою очередь Порошенко отметил, что обсуждение вопроса о поставках США оружия Киеву до принятия окончательного решения "нуждается в тишине". Президент также заявил, что в целом доволен уровнем сотрудничества с Вашингтоном.

Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. На данный момент Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.