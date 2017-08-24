На проспекте Гейдара Алиева в Баку перевернулся «Prado» - ОБНОВЛЕНО

2017-08-24 17:07 | www.apa.az | 3

На проспекте Гейдара Алиева в Баку произошло ДТП.



Как сообщает АПА, об этом сказал руководитель отдела по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По его словам, некоторое время назад на проспекте Гейдара Алиева, на основной дороге в направлении станции метро «Кёроглу» перевернулся автомобиль марки «Prado».

На данном участке проспекта образовалась пробка.

М.Агаев добавил, что последствия аварии устранены, движение транспортных средств возобновлено.

