Лионель Месси в третий раз станет отцом

2017-08-24 13:52 | www.oxu.az | 4

В семье 30-летнего аргентинского форварда «Барселоны» ожидается прибавление, сообщает Oxu.Az со ссылкой на AS.

По информации испанской прессы, 29-летняя супруга Лео Месси Антонелла Рокуццо снова беременна.

Отметим, семья пятикратного обладателя «Золотого мяча» уже воспитывает двоих сыновей — четырёхлетнего Тьяго и годовалого Матео.

Напомним, Лионель и Антонелла вместе более 10 лет, но пожениться пара решила лишь в этом году. Церемония состоялась в июне в Росарио — родном городе Месси и Рокуццо.

Н.О.