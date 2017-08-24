Армения в очередной раз готова предать своего союзника - азербайджанский депутат

2017-08-24 16:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армения, расширяя сотрудничество с НАТО и Евросоюзом, с которыми ее союзник – Россия находится в напряженных отношениях, в очередной раз демонстрирует двойственную политику, сказал Trend в четверг депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев, комментируя армяно-российские отношения.

По его словам, оказавшись из-за своей агрессорской политики в изолированном состоянии в регионе, Армения периодически прибегает к подобным вариантам.

"Приняв участие в проведенных в Грузии учениях НАТО, Армения продолжает свою двойственную политику, которую проводит уже на протяжении долгих лет. Однако всему миру известно, что Армения фактически находится под полным контролем России. Так, в настоящее время в мире на Россию оказывается определенное давление, по отношению к ней применяются санкции, и Армения старается найти себе более сильного покровителя и постепенно отдалиться от России. То есть власти Армении в очередной раз показывают, что являются двуличным режимом, готовым в любой момент предать своего союзника", - сказал Алиев.

Депутат отметил, что все попытки руководства Армении напрасны.

"Они должны понять, что единственный выход из бедственной ситуации, в которой они оказались, - это положить конец агрессорской политике в отношении соседних государств, в первую очередь в отношении Азербайджана, и безоговорочно вывести войска с оккупированных территорий. В противном случае армия Азербайджана готова полностью освободить оккупированные земли военным путем", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)