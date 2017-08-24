Командированные в Грузию силы МЧС потушили пожар в зоне своей ответственности - ОБНОВЛЕНО

2017-08-24 17:29 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщили в МЧС.

В настоящий момент командированные в регион силы МЧС проводят операции по тушению других очагов возгорания в зоне своей ответственности.

Отметим, на основании обращения правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии были привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.

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13:22

Пожарные Азербайджана продолжают принимать участие в операции по тушению лесных пожаров в Грузии.

Как сообщает местное бюро АПА, пожарные Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана потушили пожар на территории площадью 20 га. В настоящее время пожарные МЧС принимают участие в тушении пожара в четырех точках.

Отметим, на основании обращения правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии были привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.