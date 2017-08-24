Дорожная полиция усилила надзор в столице

2017-08-24 14:10 | www.oxu.az | 2

Государственная дорожная полиция держит в центре внимания вопрос выявления участников дорожного движения, не соблюдающих правила, пренебрегающих нормами и принципами, определенными законом.

Об этом Oxu.Az сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, еще больше усилен надзор над расширением деятельности по выявлению водителей, устанавливающих громкие звуковые сигналы, мигающие огни, шумные глушители и другие запрещенные законом устройства на свои транспортные средства.

Э.А.

