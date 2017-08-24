Президент Ильхам Алиев выделил футбольному клубу "Карабах" 2 млн манатов

2017-08-24 16:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение в связи с выходом футбольного клуба "Карабах" в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Выход футбольного клуба "Карабах" впервые в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА является исторической победой азербайджанского футбола.

Согласно распоряжению, с учетом достойного представления клубом Азербайджана, его заслуг в возрождении и развитии футбола в стране, из предусмотренного в государственном бюджете на 2017 год Резервного фонда Президента футбольному клубу "Карабах" будет выделено два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.