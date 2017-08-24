Посольство Азербайджана в Украине: Сообщения о совершении нападения на автомобиль посольства неверны

2017-08-24 17:55 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в Украине, комментируя информацию о том, что в автомобиль посольства якобы бросили взрывпакет.

В посольстве подтвердили, что сегодня в Украине был совершен теракт.

«Все сотрудники посольства на работе. С автомобилями проблем не было. Отношения между Украиной и Азербайджаном находятся на высоком уровне. Информация о совершении теракта против нашего посольства не имеет под собой никакой основы», - сказали в посольстве.

Отметим, согласно распространенной сайтом «korrespondent.net» информации, в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв. В дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили ранения. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В то же время в соцсетях пишут о теракте. «Только что на улице Грушевского был «теракт». Бросали взрывпакеты по машине азербайджанского посольства ... Не докинули. Пострадала женщина и парень, которые шли рядом», - пишет в «Facebook» Виталий Грузинов.