Kiyevdə Nazirlər Kabineti yaxınlığında partlayış -Yaralılar var (VİDEO)

2017-08-24 16:29 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Kiyevdə hökumət idarələrinin yerləşdiyi ərazidə partlayış baş verib.

Trend-in məlumatına görə, partlayış Dinamo stadionu ilə Nazirlər Kabinetinin binası arasındakı küçədə, Ukraynanınmüstəqillik bayramı münasibətilə keçirilən tədbirlər zamanı olub. Hadisə baş verən ərazinin yaxınlığında hərbi texnikanın nümayişi keçirilirmiş.

Hadisə şahidlərinin bildirdiyinə görə, bayram paradından bir saat sonra ərazidə "qumbaraya oxşar" nəsə partlayıb. Ən azı iki nəfərin yaralandığı deyilir.