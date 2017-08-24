Южнокорейский банк предоставит Ирану кредит

2017-08-24 16:35 | www.trend.az | 5

Глава центрального банка Ирана Валиулла Сейф сообщил о предстоящем подписании контракта с Южной Кореей, предполагающего выдачу Тегерану кредита в размере восьми миллиардов евро, передает в четверг РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

"Южнокорейский банк Korea Eximbank предоставит Центробанку Ирана кредитную линию на восемь миллиардов евро, завтра эта сделка будет подписана. Достичь этого удалось благодаря усилиям Агентства иностранных инвестиций, центрального банка и банковской системы", - заявил Сейф в мессенджере Telegram.

По словам Сейфа, такие долгосрочные финансовые контракты важны не только для реализации проектов и создания рабочих мест. Они "демонстрируют готовность устанавливать долгосрочные банковские отношения и являются признаком высокого доверия к финансовым системам двух стран", объяснил он.