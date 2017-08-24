Банкиры стран СНГ и Европы обсудят в Баку деятельность финансовых омбудсменов

2017-08-24 16:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 26 октября в Баку пройдет заседание Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, сообщил в четверг Trend источник на финансовом рынке.

По словам источника, главный вопрос, который обсудят участники мероприятия, - это деятельность института финансового омбудсмена.

“Представители банковских секторов СНГ, Грузии, Молдовы, Черногории, Сербии и других стран планируют обменяться опытом в сфере деятельности института финансового омбудсмена, а также обсудить другие актуальные проблемы, которые сейчас существуют в финансовой сфере”, - сказал источник.

Международный координационный совет банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, который также называют Международным банковским советом, включает в свой состав банковские ассоциации Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Черногории, а также Банковскую ассоциацию стран Центральной и Восточной Европы (ВАСЕЕ), Финансово-банковский совет СНГ и Финансово-банковскую ассоциацию ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС).

(Автор: Азад Гасанли)

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